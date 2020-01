Les «serpuariens» doivent aller directement au Centre de multirecyclage de Sainte-Thérèse

Dès le mois de février, les appareils électroniques désuets, aussi connus sous le nom «serpuariens» ne seront plus ramassés dans le cadre de la collecte des déchets volumineux. Dorénavant, pour vous en départir gratuitement, vous devrez les apporter au Centre de multirecyclage situé au 105, rue Blanchard à Sainte-Thérèse (preuve de résidence avec adresse requise).

Ces «serpurariens» englobent de nombreux items se retrouvant dans la plupart des domiciles et des bureaux. On compte parmi ceux-ci, les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les manettes et consoles de jeux vidéo, les imprimantes, les systèmes audio ou vidéo, les ensembles de cinéma maison et bien plus encore. Pour consulter la liste complète, visitez le [www.recyclermeselectroniques.ca] > Québec > Quoi recycler. Il vous est également possible de disposer de vos vieux appareils électroniques dans un des points de dépôts officiels répertoriés au [www.recyclermeselectroniques.ca] > Québec > Où recycler.

Rappelons que jusqu’au 14 avril, le centre de multirecyclage est ouvert les vendredis, de 12 h à 19 h et les samedis, entre 12 h et 17 h. Dès le 15 avril, l’horaire estival entrera en vigueur, et ce, jusqu’au 15 novembre. Les citoyens pourront alors se présenter au centre les vendredis, de 12 h à 19 h, et les samedis et dimanches, de 9 h à 18 h.