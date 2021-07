Les Rosemèrois pourront louer des embarcations

Dès le 3 juillet, entre 9 h et 18 h, les citoyens de Rosemère pourront partir à l’aventure au gré des îles et des marais de la rivière des Mille Îles en louant canots, kayaks ou planches à pagaie au chalet de la berge du parc Charbonneau (50 rue Charbonneau) — location sur laquelle les Rosemèrois bénéficient d’un rabais de 15 % en tout temps sur présentation de la carte du citoyen valide ou d’une pièce d’identité avec adresse.

Les canots, les kayaks simples et les kayaks doubles seront disponibles à partir de 37,50 $, 34,60 $, 51 $ respectivement pour une période de trois heures. Les planches à pagaie, quant à elles, seront accessibles pour une location de deux heures et demie en échange de 31 $. Il est également possible de réserver un bloc d’initiation d’une durée d’une heure lors de la première visite variant entre 15,50 $ et 25,50 $ selon l’embarcation. Des forfaits familles sont également disponibles. Toutes les informations relatives à la tarification sont disponibles sur le site Web du Parc de la Rivière-des-Miles-Îles : https://www.parc-mille-iles.qc.ca/activites/pagayez-dans-les- bayous/.

Rendu possible grâce à une entente entre la Ville de Rosemère et l’organisme Éco-Nature, ce nouveau service s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux projet régional de transport récréatif et utilitaire mis en place par Éco-Nature et ses partenaires municipaux et régionaux. En plus de contribuer à la conservation et la valorisation de la rivière des Mille Îles et ses affluents, ce projet offre aux amateurs de sport nautique un plus grand accès à la rivière sur notre territoire.