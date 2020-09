Les propriétaires du Pho King Bon s’excusent

L’administration du restaurant Pho King Bon, de Rosemère, tenait à s’excuser après avoir utilisé des jeux de mots jugés «vulgaires et dégradants» par la communauté asiatique de la grande région de Montréal. Réagissant sur les médias sociaux, les propriétaires des lieux promettent de modifier leur menu.

«Suite à l’ouverture de notre restaurant Pho King Bon, son nom a fait sensation ainsi que certains des noms de nos boissons. Plusieurs personnes de la communauté vietnamienne se sont senties visées et insultées par nos jeux de mots.», écrit le copropriétaire, Guillaume Boutin.

«Quoique nos intentions initiales n’ont jamais été de blesser qui que ce soit, nous reconnaissons aujourd’hui que certains jeux de mots ont pu être offensants pour cette communauté, ajoute-t-il, mentionnant que «certaines modifications seront apportées au menu», et ce, compte tenu des préoccupations et conseils de la communauté vietnamienne.

Les changements «seront apportés d’ici une semaine ou deux en fonction du délai des graphistes et imprimeurs».

Ouvert depuis seulement quelques jours sur la Rive-Nord de Montréal, l’établissement s’était attiré les foudres de la communauté asiatique, pour avoir utilisé la langue vietnamienne afin de créer des jeux de mots phonétiques vulgaires et à caractère sexuel. On retrouvait dans son menu des plats tels que le «Pho Ké», ainsi que des «cock-tails» du nom de «Flash Thé Saint», «Lichi Mwa Lku» et «Pho Ktup».

Pétitions et OQLF

Ces changements et ces excuses viennent alors que deux pétitions ont été lancées sur Internet, dans les derniers jours, demandant à ce que l’administration du bistro change son nom et son menu. L’une d’entre elles a d’ailleurs récolté plus de 6 500 signatures.

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a ouvert une enquête et confirme être intervenu auprès de l’entreprise rosemèroise. Au moment d’écrire ces lignes, un inspecteur aurait déjà visité les lieux.