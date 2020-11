Les portes ouvertes seront virtuelles au Collège Lionel-Groulx

C’est aujourd’hui, le mercredi 25 novembre, de 16 h à 21 h, que se déroule la journée portes ouvertes au Collège Lionel-Groulx. Événements très populaires auprès des étudiants de 5e secondaire en quête d’un programme collégial à joindre, ces derniers, pandémie oblige, découvriront leur prochain cégep de façon virtuelle en cette année 2020.

Grâce à des webinaires, des vidéos et le partage de divers documents, les futurs étudiants pourront se familiariser avec les différents programmes d’études préuniversitaires et techniques offerts au Collège Lionel-Groulx.

Des enseignants et des membres du personnel seront en ligne pour répondre à toutes les questions grâce à un clavardage — vidéo ou non — à propos des programmes d’études et des services étudiants, comme l’aide aux besoins particuliers et l’aide financière.

Il sera également possible de s’entretenir avec des étudiants pour prendre le pouls de leur expérience et faire connaissance avec les nombreux clubs socioculturels et les équipes sportives. L’occasion est idéale pour arrêter son choix en vue de sa demande d’admission au cégep du 1er mars 2021, soutient le directeur général du Collège Lionel-Groulx, Michel Louis Beauchamp.

«Au Collège Lionel-Groulx, dit-il, nous sommes une communauté tissée serrée, bienveillante et engagée. Nous offrons un milieu de vie vivant pour que nos étudiantes et nos étudiants explorent, vivent différentes expériences pour forger leur personnalité et découvrent les différentes avenues qui s’offrent à eux.»

Nouveauté

Outre le fait que ce sera la première fois de l’histoire du collège que les portes ouvertes se dérouleront sur le web, soulignons que c’est aussi une première pour la formation continue d’y être incluse. Les adultes qui souhaitent faire un retour aux études pourront en effet s’informer sur les AEC, les cours de perfectionnement et la reconnaissance des acquis et compétences.

Concrètement, par le biais d’une plateforme qui permet de reproduire l’esprit d’un salon virtuel, avec des pavillons et des kiosques, ils pourront ainsi se faire une bonne idée du programme qui les intéresse davantage. La majorité de ces kiosques tiendront des réunions Zoom ou des webinaires Zoom pour présenter leur programme, des projets étudiants ou des prestations en direct des étudiants de certains programmes.

Des centaines de membres du personnel et des étudiants, même des diplômés, participeront en outre au clavardage pour répondre aux questions.

«Nos portes ouvertes, a conclu Michel Louis Beauchamp, c’est l’occasion idéale pour jeunes et moins jeunes, de prendre le pouls de notre institution. Ils pourront faire leur choix parmi la variété de programmes préuniversitaires ou techniques, qu’ils souhaitent poursuivre leurs études ou réorienter leur carrière.»