Les policiers de Saint-Eustache à la recherche d’un jeune de 15 ans

DERNIÈRE HEURE (11:02): Le jeune Simon Leblanc a été retrouvé sain et sauf.

Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache demande ce matin l’aide du public pour retrouver un jeune homme âgé de 15 ans du nom de Simon Leblanc. Les policiers disent craindre pour la sécurité du disparu.

Celui-ci a été vu pour la dernière fois le mardi 3 août dernier, vers 18 h, dans le secteur de Verdun. À ce moment, le jeune homme en question portait un chandail à capuchon gris et noir, un pantalon jogging gris, une casquette noire et des souliers noirs. Il mesure 1 m 80, pèse 90 kg, a les yeux bleus, les cheveux châtains et des boucles d’oreilles. Ce dernier a certains tics avec ses doigts.

Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache invite les personnes qui pourraient avoir de l’information permettant de la localiser à communiquer dès maintenant avec le service centralisé des appels d’urgence au 450 974-5300. Les informations reçues seront traitées, comme c’est toujours le cas, de façon confidentielle.