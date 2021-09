Les policiers de la Régie de police Thérèse-De Blainville lancent la campagne #Valorisation

La Régie de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) présente un nouveau projet visant à partager la passion de la profession policière. Cette campagne verra le jour au cours des prochaines semaines et prendra la forme de courtes capsules vidéo et de balados qui seront diffusés sur différentes plateformes. Ce sera l'occasion de découvrir ces femmes et ces hommes qui, derrière l'uniforme, veillent quotidiennement à la sécurité de tous.

Récemment, six capsules vidéos et six grandes entrevues ont été réalisées par l’équipe des communications de la RIPTB et leurs partenaires. Elles seront présentées dans les prochains mois.

L’organisation et ses membres ont décidé d’innover en lançant cette campagne intitulée « #Valorisation » qui rappelle l’excellence du travail accompli par les policiers et policières.

« Par ce concept, nous donnons la parole à des policiers et policières de différents milieux, et nous écoutons leurs récits qui deviendront synonymes d’image positive, de respect mutuel et de reconnaissance de la profession. Les capsules vidéo et les balados sont l’occasion de tisser des liens avec nos citoyens et de rappeler que la sécurité publique et ses enjeux sont aussi l’affaire de tous », explique la sergente Karine Desaulniers du bureau des Communications de la RIPTB.

Des personnes inspirantes

À travers cette campagne unique, les gens découvriront ce qui a amené ces femmes et ces hommes à s’engager dans cette vocation, ce qui les fait vibrer et pourquoi ils sont fiers d’être au service des citoyens.

La capsule de lancement peut être visionnée ici: [https://fb.watch/80MlU8tyh6/].