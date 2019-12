Les poinsettias rapportent plus de 8 000 $ à la Fondation Pallia-Vie

La 4e édition de la campagne de poinsettias de la Fondation Pallia-Vie a remporté un succès record de vente et de dons totalisant 8 113 $. Cette campagne gagne en popularité au fil des ans puisque le nombre total vendu s’élève à 577 comparativement à 440 en 2018.

Rappelons que la Fondation Pallia-Vie se consacre à recueillir des dons qui serviront à Pallia-Vie pour offrir gratuitement des soins et des services à la Maison de soins palliatifs ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches aidants de l’ensemble de la région des Laurentides. Depuis son ouverture en 2006, la Maison de soins palliatifs a accueilli gratuitement plus de 2 000 personnes, dont 204 en 2018-2019. Soulignons que les services d’accompagnement, tout aussi important dans la vie des gens, a permis depuis 1983 de soutenir près de 11 084 personnes.