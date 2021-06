Les Plaines: Lucie Lecours dresse un bilan positif

Annonces régionales

Au niveau régional, certaines annonces ont aussi retenu l’attention lors de la dernière session parlementaire. Entre autres, une somme de 78 500 $ a été remise par les députés du sud de Lanaudière à l’organisme d’hébergement d’urgence La Hutte, pour la concrétisation de son projet d’agrandissement.

De plus, des sommes totalisant plus de 1,8 M$ ont été accordées aux MRC Les Moulins, Thérèse- De Blainville et à la Ville de Mirabel afin de supporter les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie, tout en permettant aux MRC et à la Ville de Mirabel de développer leurs infrastructures numériques et outils technologiques. « Il était essentiel pour notre gouvernement d’offrir aux MRC et aux villes, le support nécessaire à pallier les divers impacts qu’aura engendrés la pandémie », de conclure Mme Lecours.

Aide aux organismes

Centre d’hébergement multiservice de Mirabel : 5 000 $

Centre de dépannage St-Janvier : 5 000 $ Contribution financière aux écoles de Les Plaines