Les Petits Frères offrent du réconfort aux aînés isolés

Alors que Les Petits Frères continuent de veiller sur leurs 1 700 Grandes Amies et Grands Amis depuis le début de la pandémie, notamment en les appelant sur une base régulière, l’organisme leur a apporté une dose spéciale de réconfort dans les dernières semaines en leur faisant parvenir de petites douceurs: des repas de poulet ou des fleurs ont été offerts à chacun d’entre eux à travers la province.

Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les personnes aînées isolées. Recevoir un repas de rôtisserie ou une livraison de fleurs peut sembler anodin pour la majorité des gens, mais ces petites attentions prennent une ampleur importante pour ces personnes confinées à leur chambre ou appartement. Recevoir une telle attention leur a donné un plaisir des sens et leur a aussi témoigné que quelqu’un pense à eux. Cela fait une énorme différence pour les Grandes Amies et Grands Amis des Petits Frères. Il s’agit de réconfort, qui leur est essentiel afin de surmonter cette période difficile.

«Je suis vraiment heureuse de ce partenariat qui nous a permis de mettre un baume de plus dans la vie de personnes aînées qui n’ont personne sur qui compter et qui sont particulièrement affectées par les mesures d’isolement et de distanciation imposées dans le contexte de la pandémie. Notre chaîne d’appels auprès des aînés isolés nous permet de garder le contact et, avec ce partenariat, nous avons trouvé une façon originale de se rapprocher d’eux et de faire une différence», mentionne Caroline Sauriol, directrice générale de l’organisme.

Des partenaires mobilisés

Une centaine d’employés d’Intact Assurance a collaboré avec Les Petits Frères afin d’orchestrer cette grande opération à travers le Québec. L’organisme a également pu compter sur la collaboration de la Fondation St-Hubert et de nombreux fleuristes qui ont répondu à l’appel et accepté de contribuer à faire une différence.

Chaîne d’appels des Petits Frères

Alors que le Québec est en mode déconfinement, que la majorité des gens reprennent une vie plus normale, Les Petits Frères invitent les Québécois à être attentifs aux besoins des aînés qui les entourent. L’organisme peut compter sur des bénévoles qui sont formés et prêts à offrir une oreille attentive aux personnes qui se sentent seules et qui souhaiteraient parler avec quelqu’un de confiance. Pour communiquer avec Les Petits Frères: 1 877 805-1955.