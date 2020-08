Les nouveaux jeux d’eau au parc De Sève sont ouverts

Les jeunes Thérésiens seront ravis d’apprendre que de nouveaux jeux d’eau sont maintenant installés au parc De Sève. Situés près des modules de jeux déjà en place dans le parc, ils sont aisément accessibles par l’entrée sur la rue Léonard.

Rappelons qu’en février dernier, un groupe de dix élèves de l’école primaire Terre-Soleil avait été sollicité pour participer au choix de l’aménagement des jeux d’eau, en se prononçant sur trois propositions. Cette démarche avait engendré beaucoup de fierté chez les jeunes participants. Certains d’entre eux étaient d’ailleurs présents lors de l’ouverture officielle.

«Nous sommes ravis d’avoir inclus les enfants à ce processus de sélection. Après tout, ils sont les principaux utilisateurs de ces installations. Cet exercice fut une expérience positive et enrichissante, tant pour les élèves que pour les adultes impliqués dans le projet. C’est avec grand plaisir que nous les retrouvons aujourd’hui pour partager cet heureux dévoilement avec eux», a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les jeux d’eau sont ouverts de 9 h à 21 h et l’accès est gratuit. Sur place, il est demandé de respecter les mesures de distanciation en vigueur. De plus, les gens qui ont des symptômes associés à la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, etc.) sont priés de rester à la maison.