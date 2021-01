Les militants libéraux entament l’année en force

Lors d’une rencontre militante tenue le 11 janvier, les associations du Parti libéral du Québec (PLQ) des Laurentides ont accueilli, de façon virtuelle, la responsable de la région pour l’opposition officielle et députée de l’Acadie, Christine St-Pierre.

À l’aube du grand rendez-vous électoral de 2022, les associations libérales commencent à préparer le terrain, dans le respect des mesures sanitaires. Cette activité était donc l’occasion de rassembler les militants libéraux, d’échanger sur la pandémie et les défis à venir ainsi que de discuter des enjeux régionaux, comme la mobilité en matière de transport et l’accès aux soins de santé.

Plusieurs nouveaux membres enthousiastes étaient présents à la rencontre virtuelle. Ceux-ci ont décidé de s’impliquer pour trouver des solutions concrètes et novatrices aux enjeux qui leur tiennent à cœur. «C’est toujours très motivant de voir de nouveaux visages se joindre à nous afin d’apporter leurs idées pour la région. Nous sommes plus que jamais en mode écoute. Malgré le contexte de la pandémie, le PLQ est présent et j’invite quiconque a des idées pour le Québec de demain à se joindre à nous», a déclaré Christine St-Pierre.

André Leclerc, bénévole impliqué et président de la Commission politique régionale du PLQ, indique que les membres des associations libérales des Laurentides se rencontrent régulièrement afin de bien faire connaître les préoccupations locales aux élus de l’Assemblée nationale du Québec. «Je suis heureux de m’impliquer au sein du PLQ, car j’ai ainsi le pouvoir de faire valoir mes idées et de contribuer au changement. Dans notre organisation, tout le monde a sa place et chaque voix compte », dit-il.

Les Laurentiens qui désirent transmettre leurs idées ou s’impliquer sont encouragés à communiquer avec Naömie Goyette, organisatrice régionale du PLQ, au goyetten@plq.org.