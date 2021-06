Les Mères au front marcheront à Rosemère

(CA) – Ce vendredi, le 18 juin, à 19 h 30 les Mères au front des Laurentides se réuniront devant la bibliothèque municipale de Rosemère pour demander une relance juste et verte de la suite du monde. Après la lecture du cri du cœur, elles marcheront vers le parc Charbonneau, situé à environ 770 mètres où des contes seront lus pour les enfants (prévoir couverture pour s’asseoir). Suivra une veillée silencieuse avec lampions et prise de photos (vers 21h00 – coucher du soleil). Le port du masque et distanciation obligatoires, même si c’est un événement extérieur.