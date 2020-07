Les marchés IGA des Laurentides remettent 50 000 $ à la Fondation Pallia-Vie

La Fondation Pallia-Vie remercie chaleureusement les marchands IGA des Laurentides pour le don de 50 000 $ versé récemment à l’organisme.

Ceux-ci ont réitéré leur soutien à la fondation, malgré l’annulation du Bal du Printemps, une activité de financement annuelle qui devait avoir lieu en mai et dans laquelle ils étaient impliqués.

«Soulignons l’appui considérable de messieurs Robert Tellier et de Benoit-Vincent Piché, partenaires de longue date pour nos événements, qui ont organisé Le Bal du printemps de main de maître ces dernières années. Merci également aux collaborateurs, donateurs, fournisseurs ainsi qu’aux IGA participants pour les collectes aux caisses qui ont permis d’atteindre les 50 000 $», a fait valoir l’organisme, par voie de communiqué.

La Fondation Pallia-Vie

Rappelons que la Fondation Pallia-Vie se consacre à recueillir des dons, dans le but de permettre à Pallia-Vie d’offrir gratuitement des soins et des services à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches aidants de l’ensemble de la région des Laurentides.

L’an dernier, 225 personnes ont séjourné à la maison, pour une durée moyenne de 17 jours. Depuis 1983, 11 084 personnes ont été aidées directement ou indirectement par Pallia-Vie, dont plus de 353 enfants. Pour de plus amples renseignements: 450 431-0488 ou [www.pallia-vie.ca].