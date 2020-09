Les Lions de Sainte-Thérèse arrivent en renfort

Président sortant du Club Lions de Sainte-Thérèse, Michelle Binette s’est fait rassurant envers les organismes et personnes qui bénéficiaient de la générosité du Club Lions de Blainville, récemment fermé par sa présidente Pierrette Aubin, après 28 ans d’activités. «Qu’ils ne s’inquiètent pas !».

C’est que fondé il y a de cela 53 ans, le club Lions de Sainte-Thérèse était au départ destiné à appuyer toute la population de la MRC Thérèse-De Blainville et n’avait fait que recentrer ses activités à Blainville lors de la fondation de ce club en 1992.

«Nous n’allions plus jouer là, mais notre mission est bel et bien de rayonner partout dans la MRC, incluant à Blainville», d’insister M. Binette.

D’ailleurs, lors de la plus récente réunion du conseil d’administration du Club Lions de Sainte-Thérèse, il a été question de Blainville et de la reprise de certaines de ses activités phares.

«Nous aimerions ramener des activités telle la vente-trottoir ou la journée smoked-meat. Il faut trouver des façons d’amasser de l’argent tout en respectant les règles sanitaires, ce qui n’est pas chose facile», d’ajouter Michel Binette.

Des pertes importantes

Comme la plupart des organismes et commerçants de la région, le Club Lions de Sainte-Thérèse n’a pu tenir ses activités de collectes de fonds comme prévu. C’est ainsi que les soirées de poker, le souper-spaghetti et l’événement de course à pied ont tous dû être annulés engendrant de lourdes pertes financières.

«C’est de 60 à 70 000 dollars que nous n’avons pas cette année et que nous n’aurons pas car on ne peut remettre ces événements», de dire Michel Binette avant d’ajouter qu’uniquement avec la soirée Gageure, le Club Lions de Sainte-Thérèse récoltait pas moins de 30 000 $ en profits nets. L’édition 2020 devait permettre de remettre 25 000 $ à la Maison Pallia-Vie. En se cotisant entre membres, le Club a tout de même réussi à donner 5000$ à cet organisme qui accueille les personnes en fin de vie des Basses-Laurentides jusqu’à Saint-Jérôme.

Pas surpris

Michel Binette n’a par ailleurs pas été surpris d’apprendre la fermeture du Club Lions de Blainville. Depuis quelques années, dit-il, des membres quittaient le club de Blaivnille pour joindre celui de Sainte-Thérèse.

«Le Club Lions de Blainville, c’était un éternel ‘one woman show’, a conclu M. Binette. À Sainte-Thérèse, à titre d’exemple, nous remplaçons notre président à chaque année pour amener une nouvelle dynamique, de nouvelles idées. À Blainville, je pense que la présidente s’était auto-proclamée présidente à vie !»

Pour en apprendre davantage sur le Club Lions de Sainte-Thérèse et ses futures activités, ou encore pour faire un don, il suffit de visiter le [lionst.org].