Les Laurentides: + mobilisées, + motivées, + persévérantes

Grâce à la mobilisation et à la somme des gestes et des initiatives déployées par les milieux scolaires, familiaux, communautaires, municipaux et entrepreneuriaux, pour ne nommer que ceux-ci, les Laurentides ont fait des pas de géants face au décrochage scolaire.

L’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) se réjouit des propos tenus par Francis Vailles, chroniqueur à La Presse, qui citait la région en exemple dans son dernier article: « Savoir où sont nos enfants qui décrochent ». Ainsi, comme disait-il : « […] bien des Québécois pensent que la persévérance scolaire s’est détériorée ces dernières années. Or, ils ont tout faux, si l’on se fie aux données de CartoJeunes Pro (exception faite des années pandémiques 2020 et 2021, bien entendu). L’application permet de suivre l’évolution de la diplomation et de la qualification depuis 14 ans, ce qui nous permet de constater des bonds impressionnants un peu partout, mais notamment dans les Laurentides, à Laval, en Outaouais et à Montréal.»

On y relate donc que dans les Laurentides, le taux de diplomation est passé de 63 % en 2005 à 82 % en 2019, un bond de 19 points. Une énorme fierté, pour le PREL .

«À la veille des Journées de la persévérance scolaire, nous affirmons haut et fort que les Laurentides sont + mobilisées, + motivées, + persévérantes que jamais. Célébrons ces victoires et encourageons nos jeunes à ne pas abandonner maintenant. C’est en conjuguant les efforts de tous les partenaires de notre région que nous pourrons faire la différence», mentionne Sébastien Tardif, président du PREL et directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides.

Les Journées de la persévérance scolaire

Au-delà des statistiques, il y a des jeunes et des adultes qui actuellement sont dans un parcours de formation vraiment atypique. Du 15 au 19 février, se dérouleront, partout au Québec, les Journées de la persévérance scolaire.

«De nos plus petits aux plus grands, bien qu’ils vivent une situation hors du commun, les jeunes ont l’avenir devant eux et apprendront beaucoup de cette expérience. Profitons donc des #JPS2021 pour les motiver, les encourager, les reconnaître et les célébrer. Utilisons aussi cette belle opportunité pour remercier les adultes significatifs qui les accompagnent au quotidien, pas à pas, vers leur réussite. Soyez de la partie!», lance le PREL.

Pour trouver tous les outils, événements et activités que vous pouvez mettre de l’avant au cours des Journées de la persévérance scolaire et tout au long de l’année, visitez le portail web [www.prel.qc.ca] et la page FB du PREL. Vous y trouverez des tonnes d’outils vous permettant de vous afficher aux couleurs des Journées de la persévérance scolaire.