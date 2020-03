Les kiosques de loteries passent dans le tordeur

À la suite de la conférence de presse du premier ministre du Québec aujourd’hui, Loto-Québec a entamé les étapes afin de suspendre la vente de billets de loterie et de fermer le plus rapidement possible ses terminaux de vente, chez les détaillants et dans les kiosques de loterie opérés par des organismes à but non lucratif.

La Société communique présentement avec les 8 500 détaillants et les opérateurs des kiosques dans les centres commerciaux pour leur annoncer les détails de cette nouvelle mesure. Loto-Québec doit aussi s’arrimer avec les autres provinces concernant la vente de loteries pancanadiennes.

Loto-Québec rappelle que l’achat et la vérification de billets de loterie en ligne demeurent en service au loteries.lotoquebec.com. Il est à noter que tous les achats déjà effectués demeurent valides et que les détenteurs de billets pourront comme prévu participer aux tirages visés.