Les jeunes du Bloc québécois à Sainte-Thérèse

Après s’être arrêtés à Longueuil, Lachute, Farnham, Drummondville, Victoriaville, Gaspé, Châteauguay, Chicoutimi et Québec, dans le cadre de leur tournée nationale estivale, les membres du Forum jeunesse du Bloc Québécois (FJBQ) ont donné rendez-vous à leurs partisans, au Salon de quilles de Ste-Thérèse.

Ils étaient une trentaine à venir rencontrer les députés fédéraux Louise Chabot (Thérèse-De Blainville) et Luc Désilets (Rivière-des-Mille-Îles) et les candidats Jean-Denis Garon (Mirabel) et Marie-Ève-Lyne Michel (Laurier–Ste-Marie). Les militants en sont repartis en se disant motivés plus que jamais et consciencieux des enjeux touchant la région pour lesquels les députés du Bloc Québécois pourront agir en ayant la balance du pouvoir à Ottawa, peut-on lire dans un communiqué émis par le FJBQ.

«Il était indispensable, dans notre tournée nationale, de faire un arrêt sur la Rive-Nord. Les Laurentides et Lanaudière sont les premières régions à avoir redonné leur confiance au Bloc Québécois en 2015, entre autres parce que ces circonscriptions étaient ciblées pour le trajet de l’odieux oléoduc Énergie-Est, pour lequel il n’y avait aucune acceptabilité sociale, aucun accord avec les premières nations pour lesquelles le territoire était touché et pour lequel les Québécois prenaient tous les risques environnementaux sans que cela ne leur rapporte de l’argent, des emplois ou même du pétrole, puisque celui-ci était destiné uniquement à l’exportation. Cela nous a permis une belle vague bloquiste en 2019, que l’on souhaite encore plus grande lors des prochaines élections fédérales. De plus, la Rive-Nord regorge de nombreux militants actifs et motivés, qui sont très fiers du travail de leurs députés», a déclaré Jean-Philippe Molnar, président du Forum jeunesse du Bloc Québécois.

À propos du FJBQ

Le Forum jeunesse du Bloc Québécois regroupe tous les membres de la formation politique ayant 30 ans et moins et sert principalement à promouvoir les idées du Bloc Québécois auprès de cette clientèle ainsi que s’assurer que ceux-ci aient une voix forte au sein des instances du parti.

Tout jeune souhaitant s’impliquer ou prendre sa carte de membre peut procéder via le site web [www.blocquebecois.org] et nous contacter l’organisation sur sa page Facebook.