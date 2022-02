Les initiatives de Rosemère pour aider les plus vulnérables durant la pandémie

À l’arrivée de la pandémie il y a presque deux années déjà, la ville de Rosemère s’est retroussée les manches afin de briser l’isolement et de venir en aide aux citoyens plus vulnérables. Même si la situation s’améliore graduellement, la ville tient à rappeler que ces services sont toujours disponibles à ceux qui en ont besoin.

Les appels de l’amitié

« C’est dans le contexte pandémique de l’année passée, dans le plus gros de la situation qu’on s’est demandé comment on pouvait briser l’isolement des personnes âgées. On voulait aussi savoir en réalité si le monde va bien et si certains d’entre eux ont des besoins plus précis », avance Luc Lavallée, directeur des services communautaires pour la ville de Rosemère. À ce moment, plusieurs employés ont contacté personnellement plus de 200 citoyens.

« On a demandé à nos employés, parfois à la bibliothèque, parfois des gens des loisirs, d’autres qui sont à l’hôtel de ville qui étaient en télétravail de procéder à des appels à des personnes âgées sur le territoire. On les appelait pour leur demander comment ils allaient. On leur disait aussi qu’on se faisait du souci pour eux et s’ils avaient besoin de quelque chose », précise M. Lavallée.

Service de livraison d’épicerie

En plus de vouloir contrer l’isolement des personnes âgées, la ville s’est souciée des problématiques physiques qu’elles pouvaient rencontrer avec l’arrivée de la pandémie. « On a réalisé que ça pouvait être plus compliqué pour certaines personnes de faire leur épicerie. Par exemple, avec la peur de contagion ou avec des problèmes de transport », explique M. Lavallée.

La ville s’est donc associée avec le Métro de Rosemère en ouvrant un compte afin de facturer l’épicerie à la ville qui s’occupe ensuite du paiement avec le ou la bénéficiaire. En ce qui concerne la livraison, ce sont des bénévoles qui ont permis ce service possible. « On a notamment deux bénévoles très impliqués. À eux seuls ils ont dû faire le trois-quarts de nos livraisons d’épicerie. Ça leur tenait à cœur », raconte M. Lavallée.

« Ici, il y a une proximité avec le citoyen. À 14 000 habitants, c’est un avantage d’être proche de la population. C’est ce que le conseil municipal veut et on sent qu’il y a une proximité, poursuit-il. Quand il y a un besoin, on est capable de se rendre un peu plus dans le service particulier. »

Presque deux ans plus tard, tout rosemèrois de 65 ans et plus ou tout citoyen ayant un besoin particulier peut avoir recourt au service de livraison d’épicerie. En faisant une demande et en appelant au 450-621-3500, poste 7384, la ville vous attitrera un bénévole prêt à vous aider. Sinon, si vous vous sentez isolé ou si vous ressentez le besoin de parler, il est également possible de composer le même numéro pour un appel de l’amitié.