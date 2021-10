Les dates importantes avant les élections municipales 2021

La Ville de Sainte-Thérèse tient à rappeler les dates importantes en vue des élections municipales du 7 novembre prochain.

Envoi des cartes de rappel: Du 25 au 29 octobre 2021

Vous recevrez par la poste une carte de rappel. Elle indique à chaque électeur inscrit à la liste électorale son site de votation, le numéro de sa section de vote et les candidats en lice.

Vote par anticipation : Les 30 et 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h Districts De Sève et Verschelden

À l’école Terre-Soleil (800, rue De Sève)

Districts Morris, Chapleau, Ducharme et Lonergan

Au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (120, boul. du Séminaire)

Districts Blanchard et Marie-Thérèse

À la Polyvalente Sainte-Thérèse (401, boul. du Domaine)

Jour de l’élection : Le 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h

Rendez-vous à l’adresse indiquée sur l’avis que vous avez reçu par la poste pour exercer votre droit de vote.

Lors du vote par anticipation et le jour de l’élection, vous devez porter un couvre-visage et apporter une des pièces d’identité suivantes :

• votre permis de conduire du Québec

• votre carte d’assurance maladie du Québec

• votre passeport canadien

• votre certificat de statut d’Indien

• votre carte d’identité des Forces armées canadiennes

Enfin, en lien avec la COVID-19, les mesures sanitaires en vigueur seront respectées et tout sera mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des électeurs et du personnel électoral.

Pour plus de renseignements, contactez Sylvie Trahan, présidente d’élection, 450 434-1440 au poste 2214