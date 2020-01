Les comptes de taxes scrutés à la loupe

Comme elles le font à chaque début d’année, les sept villes de la MRC de Thérèse-De Blainville ont récemment présenté leur budget 2020 à leurs citoyens et gens d’affaires. Hausse? Baisse? Statu quo? Voici un portrait général de la situation.

Sainte-Thérèse

À Sainte-Thérèse, les citoyens verront leur compte de taxes être majoré de 1,9 % en 2020, ce qui équivaut à une hausse moyenne de 51 $ pour une majorité de propriétaires de maisons unifamiliales ou de condominiums.

«Cette hausse responsable, indique la mairesse Sylvie Surprenant, s’explique notamment par l’augmentation de certaines quotes-parts versées par la Ville à des organismes partenaires, par les dépenses fluctuant selon le taux d’inflation et par la création du Fonds d’infrastructures dédié à la réfection et la mise à niveau d’infrastructures municipales.»

Blainville

Les Blainvillois constateront aussi une légère hausse de leur compte de taxes alors que celui-ci bondira de 1,75 %, un taux «sous l’indice des prix à la consommation» , a tenu à souligner le maire Richard Perreault.

Pour le citoyen moyen de Blainville (propriétaire d’une maison d’une valeur de 362 000 $), l’augmentation annuelle de son compte de taxes se situera autour de 50 $.

«Blainville, ville numéro un où il fait bon vivre au Québec, vient de franchir le cap des 60 000 résidants (60 838), de dire Richard Perreault. Pour continuer d’offrir cette qualité de vie exceptionnelle aux citoyens, poursuit-il, il faut continuer d’investir dans les services directs à la population avec un taux de taxation des plus compétitifs dans la région.»

Lorraine

Les Lorrains subiront une première hausse de leur compte de taxes en quatre ans, soit 1,9 % d’augmentation. Pour le Lorrain moyen, soit le propriétaire d’une résidence évaluée à près de 400 000 $, cela représente une hausse annuelle de 75 $.

«Après trois années de gel du compte de taxes, il s’agit là d’une hausse responsable, inférieure au taux d’inflation» , a indiqué le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Boisbriand

À Boisbriand, le conseil municipal a adopté, le 3 décembre, le budget 2020 de la Ville. Celui-ci se chiffre à 67 370 000 $, en hausse de 1 % par rapport à l’année dernière. L’augmentation du compte de taxes moyen sera de 1,58 %, «en deçà de l’indice des prix à la consommation (IPC) de 2,5 %» , précise-t-on. Cette hausse représente une augmentation de 46 $ pour une résidence unifamiliale moyenne.

«Ceci nous permettra de tenir le rythme au niveau de la mise aux normes de nos infrastructures et d’effectuer une meilleure planification financière» , a dit la mairesse Marlene Cordato.

Rosemère

Les Rosemèrois subiront quant à eux une légère hausse de leur compte de taxes. Le pourcentage d’augmentation est de 2,1 % pour la taxe générale et les tarifications à laquelle s’ajoute une taxe pour la consolidation des infrastructures, pour un total de 2,7%, ce qui représente une hausse annuelle moyenne de 76$.

«L’augmentation permettra d’investir dans le maintien et la consolidation de nos infrastructures, de dire le maire Éric Westram. Il est important de noter que cette nouvelle taxe a été avalisée par les citoyens lors d’un sondage où quelque 500 répondants ont donné leur opinion en juin dernier. De plus, l’augmentation s’explique aussi par la crise qui sévit dans l’industrie du recyclage et ses effets sur les prix du transport des matières résiduelles notamment.»

Mirabel

À Mirabel, c’est un budget se chiffrant à 94 957 000 $ que le maire Jean Bouchard et les élus de l’endroit ont adopté, lequel comporte une hausse globale moyenne des comptes de taxes limitée à 1,9 %. Pour les maisons résidentielles en particulier, la variation moyenne au compte de taxes sera de 1,7 %, selon les chiffres fournis par la Ville. Le taux de taxation des maisons résidentielles passera ainsi à 0,469 $ par 100 $ d’évaluation.

Par contre, les immeubles agricoles voient leur évaluation foncière bondir de 40,7 % en 2020. Par «mesure de soutien aux agriculteurs face à cette hausse drastique» , la Ville a décidé de fixer le taux de taxation agricole au seuil le plus bas qu’il lui était permis de le faire selon la loi, soit à 0,312 $ par 100 $ d’évaluation.

«Tout en nous souciant, comme nous l’avons toujours fait, de la capacité de payer des contribuables, nous avons relevé le défi de répondre aux besoins de notre population grandissante, en s’assurant qu’elle bénéficie d’installations et de services dignes d’une ville aussi dynamique et importante que Mirabel est devenue» , a commenté le maire Jean Bouchard lors du dépôt de ce budget 2020.

Bois-des-Filion

À Bois-des-Filion, le règlement de taxation annonce une hausse de 2,5 % du compte de taxes résidentiel moyen. Pour une propriété unifamiliale moyenne évaluée à 260 544 $ en 2019, cela représentera un montant supplémentaire annuel de 64 $. Notons que les valeurs inscrites au rôle d’évaluation demeurent inchangées en 2020, à moins de travaux de rénovation ou d’amélioration.

Pour le maire Gilles Blanchette, la situation financière de la Ville est excellente.

«Nous sommes constamment à l’affût des programmes d’aide financière qui nous auront permis, par exemple, de construire la nouvelle caserne incendie et de reconstruire l’aqueduc et la chaussée de la 55e Avenue et de la rue Ouimet. Nous respectons ainsi nos engagements, soit de maintenir un niveau de taxation concurrentiel et respectueux de la capacité de payer des contribuables.»

Sainte-Anne-des-Plaines

C’est à une hausse de 1,75 % que seront confrontés les Anneplainois en 2020. Pour le propriétaire moyen, il s’agit d’une hausse de quelque 40 $.

«Il n’y a pas de raison précise pour la hausse des coûts. Cette augmentation est plutôt en lien avec la hausse du coût de la vie en général, qui augmente chaque année» , nous a répondu le maire de Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau.