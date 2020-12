Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Plaines préparent leur guignolée

Comme tous les ans, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-des-Plaines poursuivent leur mission d’aide à la communauté en préparant leur guignolée qui se déroulera le 12 décembre prochain, de 9 h à 16 h 30. La pandémie actuelle aura rehaussé la précarité de certains ménages et les Chevaliers de Colomb, de concert avec l’organisme Dépannage alimentaire, sont à pied d’œuvre pour pallier cette réalité et soutenir les familles dans le besoin.

«On comprend que tout le monde est dans la même situation présentement, avec la pandémie, mais certains en souffrent plus que d’autres et nous devons les soutenir», explique le Grand Chevalier du conseil 7044, Joël Durocher.

Les Chevaliers de Colomb ont observé une hausse des demandes d’aide en 2020. Au début de la pandémie, ils ont dû procéder à deux opérations de préparation de plats cuisinés. Au total, 400 repas ont été distribués à des familles anneplainoises qui souffraient, nouvellement ou plus qu’à l’habitude, d’insécurité alimentaire.

Comment contribuer?

Le don idéal demeure la contribution monétaire. En effet, chaque dollar remis à un organisme de dépannage alimentaire est optimisé par le pouvoir d’achat de celui-ci et équivaut à plusieurs dollars de denrées. Les Chevaliers de Colomb seront postés, le 12 décembre, aux quatre coins de l’intersection du boulevard Sainte-Anne et de la 3e Avenue pour la collecte d’argent annuelle. Il sera également possible de se rendre au stationnement du centre Jean-Guy-Cardinal (156, 3e Avenue) pour remettre un don.

D’ailleurs, les citoyens qui préfèrent contribuer par la remise de denrées pourront le faire se rendant dans le stationnement du centre communautaire. Ils peuvent également disposer bien en vue une boîte ou un sac de denrées devant la porte de leur résidence, dès 9h, le matin du 12 décembre. Une équipe de Chevaliers de Colomb sillonnera les rues du territoire durant la journée pour recueillir les denrées. La logistique entourant la guignolée s’adapte au respect des mesures sanitaires en vigueur.

De l’aide alimentaire pour les Anneplainois

Les paniers de Noël seront remis aux familles qui en ont fait la demande auprès des Chevaliers de Colomb et de Dépannage alimentaire. L’an dernier, 120 ménages avaient pu bénéficier de cette guignolée locale et on s’attend à aider 150 familles cette année.

En cette période des plus inédites et à l’approche du temps des Fêtes, plus que jamais, la solidarité des Anneplainois est sollicitée.