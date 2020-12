Les cas actifs reprennent une courbe ascendante

Les villes et municipalités des Basses-Laurentides avaient connu une certaine baisse du nombre de cas actifs de COVID-19, la semaine dernière, mais cette tendance a repris une courbe ascendante, selon les données rendues publiques par la Santé publique des Laurentides.

Ces chiffres par ville nous parviennent une fois par semaine et, à l’exception de Sainte-Thérèse et Boisbriand, des augmentations (ou tout au mieux le statu quo) sont observables partout.

Thérèse-De Blainville

Pour revenir à Sainte-Thérèse, qui affiche désormais un cumulatif de 602 cas (+19) depuis le début de la pandémie, on observe néanmoins une baisse des cas actifs, qui passent de 58 à 25, une situation vraisemblablement attribuable à la mise sous contrôle de cette éclosion qui avait frappé le CHSLD Drapeau Deschambault, ces dernières semaines. On le sait, l’établissement est passé du sommet de la liste rouge à la liste jaune des établissements pour personnes âgées, ce qui a même fait baisser le nombre de cas actifs dans la MRC (de 151 à 131).

C’est encore une fois Blainville qui affiche le plus grand nombre de cas au cumulatif, avec 960 (+36), et 42 cas actifs (+6); Immédiatement après Sainte-Thérèse, on voit pointer Boisbriand avec 539 cas (+10) et 9 cas actifs (-10).

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Rosemère, 235 cas (+16) et 15 cas actifs (+10); Bois-des-Filion,197 cas (+8) et 9 cas actifs (+3); Lorraine, 168 cas (+8) et 9 cas actifs (+2); Sainte-Anne-des-Plaines, 159 cas (+25) et 21 cas actifs (+13).

Deux-Montagnes

Dans la MRC de Deux-Montagnes, c’est toujours Saint-Eustache qui affiche le plus grand nombre de cas, alors que 808 personnes (+24) ont été infectées depuis le début de la pandémie. On y recense également 25 cas actifs (+5).

À Sainte-Marthe, les dernières données font état de 252 cas (+7) et six cas actifs (+2), alors que Deux-Montagnes est la troisième ville la plus touchée, avec 209 cas (+14) et 13 cas actifs (+5).

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Saint-Joseph-du-Lac, 85 cas (+4) et cinq cas actifs (+0); Pointe-Calumet, 74 cas (+2) et 1 à 4 cas actifs (donnée approximative); Oka, 40 cas (+4) et cinq cas actifs (+1); Saint-Placide, 14 cas (+0) et aucun cas actif; Kanesatake, 10 cas (+0) et aucun cas actif.

Mirabel

À Mirabel, qui est à la fois une ville et une MRC, on relève que 816 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19, depuis le début de la pandémie, une augmentation de 43 cas en l’espace d’une semaine. Durant cette même période, le nombre de cas actifs a connu une augmentation de 16, pour un total de 44.