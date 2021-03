Les cas actifs en baisse

Les données provinciales sur la COVID-19 illustrent bien que le virus connaît une évolution somme toute modeste, depuis quelque temps (autour de 700 nouveaux cas par jour), il en va de même pour les municipalités couvertes par ce journal qui font l’objet d’un tableau hebdomadaire publié par la Santé publique des Laurentides. Presque partout, les cas actifs sont en baisse.

MRC de Thérèse-De Blainville

En date du jeudi 18 mars, le trio de tête demeure inchangé dans la MRC de Thérèse-De Blainville (157 300 habitants), alors que Blainville montre un cumulatif de 1 878 cas depuis le début de la pandémie. Il s’agit d’un ajout de 19 cas en une semaine, un chiffre plus bas qu’à l’habitude (c’était 35 la semaine dernière et encore plus la semaine d’avant), en même temps qu’on observe une baisse du nombre des cas actifs, qui se chiffrent à 25 (-13).

À Sainte-Thérèse, on enregistre 14 nouveaux cas, pour un total de 1 025, alors que les cas actifs sont aussi à la baisse : en une semaine, on est passé de 30 à 16. Dans toute la MRC, seule Boisbriand connaît une hausse, à ce chapitre, avec 34 cas actifs (+11). On y a également enregistré 31 nouveaux cas, pour un total de 952 jusqu’à maintenant.

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Rosemère, 476 cas (+6) et 8 cas actifs (-4); Sainte-Anne-des-Plaines, 458 cas (+18) et 18 cas actifs (-17); Bois-des-Filion, 386 cas (+6) et 5 cas actifs (+0); Lorraine, 344 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs (-8).

MRC de Deux-Montagnes

Les fluctuations sont à peu près du même ordre, toutes proportions gardées, dans la MRC de Deux-Montagnes (98 203 âmes), alors que Saint-Eustache se maintient au sommet du tableau cumulatif, avec 1 593 cas (+23) depuis le début de cette crise sanitaire. Le tableau du 18 mars montre aussi 24 cas actifs, un nombre identique à celui de la semaine précédente.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, durant la même période, le nombre de cas est passé de 523 à 529, alors qu’on enregistrait une baisse de deux cas actifs, pour un total de sept. À Deux Montagnes, on affiche désormais 464 cas. C’est 15 de plus que le 11 mars, alors que quatre cas actifs s’ajoutent, pour un total de 14 (huit depuis deux semaines).

Dans les autres villes de la MRC, le tableau est le suivant : Pointe-Calumet, 163 cas (+0) et aucun cas actif (-4); Saint-Joseph-du-Lac, 148 cas (+2) et aucun cas actif (-4); Oka, 90 cas et 6 cas actifs (+2); Kanesatake, 29 cas (+5) et aucun cas actif; Saint-Placide, 19 cas et aucun cas actif.

Mirabel

À Mirabel (59 612 habitants), qui est à la fois ville et MRC, on dénombre 1 704 cas jusqu’ici, une hausse de 27, alors que les cas actifs ont pris le chemin inverse avec 31, une baisse de 19 par rapport à la semaine précédente.