Les cadets sont en forme à Sainte-Anne-des-Plaines!

Les cadets du Programme d’activités des cadets (PAC) ont participé au programme d’évaluation de la condition physique des cadets (appelé NECPC) à Rawdon, le 14 juillet dernier.

Tout au long de l’année, les jeunes participent à des activités de sport d’équipe ou individuel à travers les activités du Programme des cadets. Au cours de l’année, les cadets sont invités à participer au NECPC et ceux-ci peuvent obtenir une qualification de participation, bronze, argent, or ou excellence selon leurs résultats. Cette évaluation est constituée de cinq éléments qui sont la course navette de 20 mètres, les redressements assis, les pompes, l’étirement des coiffes rotateurs des épaules et de la flexion du tronc vers l’avant.

Plusieurs cadets du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 3062 Sainte-Anne-des-Plaines ont obtenu une qualification lors de la séance du 14 juillet. Le niveau Bronze a été décerné à la cadette Ambre Beauregard Lorange et le cadet Iasin Mantuc a atteint les objectifs du niveau or.

Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent la bonne forme physique dans un climat sûr et valorisant. C’est une organisation jeunesse qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.

Les activités du Programme des cadets reprendront dès l’automne. Si vous êtes intéressés par le Programme des cadets ou si vous souhaitez trouver un corps ou escadron de cadets près de chez vous, visitez le site [www.canada.ca/devenir-cadet].