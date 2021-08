Les bloquistes dénoncent la création de deux classes d’ainés

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, Louise Chabot, candidate dans Thérèse-De Blainville, Luc Desilets, candidat dans Rivière-des-Mille-Îles , t Jean-Denis Garon, candidat dans Mirabel, ont fustigé la décision de Justin Trudeau de créer deux classes d’aînés en offrant un chèque de 500 $ aux 75 ans et plus seulement plutôt qu’une hausse permanente de la pension de vieillesse à tous les aînés, dès 65 ans.

«C’est officiel depuis lundi: Justin Trudeau a créé deux classes d’aînés. Les premiers, les 75 ans et plus, qui ont reçu un paiement unique électoraliste de 500 $ au lendemain du lancement de la campagne. Et les deuxièmes, les 65 à 74 ans, qui sont traités comme des citoyens de seconde classe et n’ont pas reçu un sou», de déclarer, dans un communiqué de presse, M. Blanchet.

«Tous les aînés ont durement subi les conséquences de la pandémie en matière de perte de pouvoir d’achat, de santé et d’isolement. Les aînés de plus de 75 ans méritent d’être mieux soutenus, mais tous les autres aussi et dans un cas comme dans l’autre, de manière permanente», d’ajouter Mme Chabot.

«Le Bloc québécois proposera de nouveau l’augmentation durable de la pension de vieillesse de 110 $ par mois indexable pour tous les aînés, dès 65 ans», d’annoncer M. Desilets.

Hausser la pension de la Sécurité de la vieillesse

Depuis l’élection de 2019, les bloquistes rappellent qu’ils ont soutenu la nécessité de hausser la pension de la Sécurité de la vieillesse afin de pallier la perte de pouvoir d’achat des 65 ans et plus. La pandémie de la COVID-19 est venue accroître, disent-ils, e problème existant en y ajoutant une hausse du coût de la vie, que l’on pense à l’augmentation du prix du panier d’épicerie ou aux divers frais COVID-19 facturés par les entreprises. Le Bloc québécois dit déplorer de plus que la précarité est susceptible de toucher tous les aînés, peu importe leur âge, un constat partagé par la FADOQ.

En choisissant d’offrir un paiement unique de 500 $ pour les 75 ans et plus seulement, le gouvernement libéral discrimine ainsi, d’ajouter les bloquistes dans ce communiqué de presse les personnes de 65 à 74 ans qui représentent plus de la moitié des prestataires et qui ne recevront aucune augmentation.

Aussi, le Bloc tient à faire remarquer que «Justin Trudeau a choisi de programmer ce paiement de 500 $ pour qu’il soit reçu lundi, le 16 août, soit le premier jour suivant le déclenchement hâtif des élections».

«La coïncidence est difficile à avaler. Toutefois, avec cette demi-mesure, Justin Trudeau n’aura plutôt réussi qu’à mettre en colère l’ensemble des aînés, qui n’acceptent pas cette discrimination basée sur l’âge et qui voient clair dans le jeu électoral des libéraux. Le Bloc québécois, quant à lui, continuera de défendre tous les aînés en s’appuyant sur son bilan crédible et humain, n’ayant pour seul objectif que l’amélioration de la qualité de vie de nos parents et de nos grands-parents», de conclure M. Garon.