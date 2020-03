Les bénévoles et les banques alimentaires plus que jamais sollicités

Le bilan s’est une fois de plus alourdi au Québec passant de 1013 cas confirmés, hier, à 1629 cas, jeudi. On dénombre de plus deux décès de plus au Québec, dont un dans les Laurentides, une personne habitant une résidence pour personnes âgées de Saint-Jérôme.

Conscient que «beaucoup de monde a perdu son emploi et se retrouve avec des problèmes financiers», le premier ministre a voulu rassurer les Québécois qui attendent le chèque du gouvernement fédéral. Grâce à l’apport des banques alimentaires, a-t-il dit, «il n’est pas question que quelqu’un n’ait pas quelque chose à manger!»

«On va mettre des mesures en place et envoyer tout l’argent nécessaire pour répondre à la demande. Il n’y a pas de gêne à avoir à aller dans une banque alimentaire».

«Pour répondre à la demande», François Legault demande aux nombreux Québécois mis à pied en raison de la crise d’être généreux de leur temps et de faire du bénévolat. Le gouvernement a d’ailleurs mis en ligne un portail par le biais duquel, d’un côté, les organismes qui manquent de bénévoles sont invités à s’y inscrire, et de l’autre, tous les Québécois «qui veulent et peuvent faire du bénévolat, qui n’ont pas de symptômes et qui ont du temps».

«SVP, allez faire du bénévolat, c’est important!», a dit M. Legault, confiant de gagner ce qu’il a qualifié de «plus grande bataille de notre vie collective au Québec», mais pour la gagner, a-t-il insisté, «il faut suivre le plan de bataille!»