Les aînés dans la mire des fraudeurs

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) souhaite mettre en garde les aînés de la région contre les fraudes de type « grands-parents » et « sentimental » qui sont en recrudescence actuellement dans la région.

« Ces vieux stratagèmes ressortent au niveau de la fraude. Déjà quelques cas sont venus à nos oreilles. Il semble y avoir une vague qui touche notre secteur », a indiqué l’agent Éric Huard-Legault de la RIPTB, qui se lance donc dans une opération de prévention afin de sensibiliser les aînés aux dangers de se faire prendre par ces arnaques.

« Nous voulons limiter le côté émotif. Dans le cas de la fraude ‘grands parents’, c’est un soi-disant petit-fils ou une petite-fille qui appelle disant être dans une situation problématique, comme en prison, et avoir besoin d’argent pour s’en sortir. Le fraudeur prévient souvent la victime de ne pas en parler à papa et maman puisqu’ils réagiraient mal », d’ajouter l’agent Huard-Legault, précisant que « plusieurs milliers de dollars » sont habituellement en cause.

Visite des résidences pour personnes âgées

Au nombre des stratégies de prévention mises en place par la RIPTB, les résidences pour personnes âgées seront visitées afin d’aller à la rencontre des aînés vulnérables. Un dépliant leur sera distribué.

Celui-ci, intitulé « La fraude évolue. Restons vigilants ! », fait état des différentes fraudes dont les aînés peuvent être victimes, incluant l’hameçonnage qui consiste en l’envoi de courriels qui ressemblent à s’y méprendre à ceux que pourraient expédier des entreprises ou des institutions financières. On leur donne aussi des conseils de même que les coordonnées des endroits où aller chercher de l’aide.

Sur le territoire de la RIPTB, il faut appeler au 450 435-2421. Il est aussi possible de joindre la ligne Abus-aînés en composant le 514 489-2287.