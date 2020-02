Les ados de Sainte-Thérèse sont invités à s’inscrire à Mission Programmation

Les jeunes Thérésiens de 12 à 17 ans curieux de découvrir le secteur des technologies sont invités à s’inscrire à Mission Programmation, qui se tiendra le 16 février prochain, de 13 h à 16 h 15, à la bibliothèque municipale. Cette activité gratuite est une occasion unique de plonger dans le feu de l’action et de s’initier à la programmation informatique.

L’activité Mission Programmation, chapeautée par le Réseau Technoscience, comprend deux ateliers, le premier étant préalable au deuxième.

Atelier 1 – 13 h à 14 h 30

Les participants apprendront les bases de la programmation en se familiarisant avec Python, le langage informatique utilisé par les professionnels du milieu.

Atelier 2 – 14 h 45 à 16 h 15

Les jeunes auront la chance de diriger un petit robot avec un ordinateur. Celui-ci pourra même franchir une course à obstacles! Un animateur spécialement formé par le Réseau Technoscience sera présent pour assurer le bon déroulement de l’activité et guider les participants dans leur apprentissage.

Inscription obligatoire

Pour ce faire, les jeunes doivent s’inscrire en ligne au [loisirs.sainte-therese.ca] ou en personne à la bibliothèque. Notez que la Carte citoyen valide est obligatoire. L’activité peut accueillir un maximum de 15 participants, faites vite!

«Qui sait, en expérimentant la programmation et la robotique, les jeunes participants auront peut-être la piqûre pour le domaine des technologies, dont les opportunités de carrière sont fort prometteuses!», indique la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Réseau Technoscience

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans.