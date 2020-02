Les 7 et 8 mars: L’unique Salon de l’Habitation des Laurentides à Blainville

Il n’y a pas de relâche pour les projets de rénovation, car le Parc équestre de Blainville reçoit pour une 7e année, l’unique salon de l’Habitation des Laurentides, Expo Maison Rénovation, les 7 et 8 mars prochains. Emmanuel Auger, animateur et comédien, est le porte-parole du salon pour une 5e année.

Expo Maison Rénovation des Laurentides présente depuis 2019 un concept condensé sur deux jours. 95% des exposants sont des entreprises locales et régionales. À l’heure du magasinage en ligne, le promoteur du salon mise sur le concret pour attirer les visiteurs et permettre aux entreprises et commerçants de faire de bonnes affaires.

Les visiteurs seront à nouveau accueillis avec une bonne dégustation de tire sur la neige, gracieuseté du Chalet du Ruisseau. Les 29 artisans dans la section «Le Jardin des Artisans» auront à vendre des créations uniques reliées au thème du salon.

Pour les amoureux de la nature et des voyages bien organisés, il y aura une exposition de roulottes signée Roulottes Gauthier et vous aurez droit de participer à leur super concours.

L’entrée est gratuite! Vaste stationnement sans frais! Pour le dernier week-end de la semaine de relâche, vous êtes attendus en grand nombre!

Pour les entreprises du domaine de la construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur et tout autre domaine connexe, il est encore temps de vous enregistrer. Il reste quelques places de disponible, faite-vite!

Automne Communications tient à remercier la direction du Parc équestre de Blainville pour leur accueil et leur chaleureuse collaboration.

Pour tout renseignement et faire partie des exposants, contactez le 450 745-0733 ou visitez le [www.expomaisonrenovation.com].