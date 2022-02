Les 100 ans de Béatrice Babin soulignés de belle façon

Il n’était pas question pour les membres de sa famille que Béatrice Babin fête ses 100 ans presque seule à la Résidence L’Artisan en raison des consignes sanitaires en vigueur. Avec l’aimable collaboration de la direction de l’établissement de Saint-Eustache, une trentaine d’entre eux sont ainsi allés lui adresser, le samedi 5 février dernier, malgré le rude froid d’hiver du jour, de réconfortants vœux de bonne fête.

Sur le coup de 11 h, Mme Babin, bien emmitouflée dans de chauds vêtements et transportée en fauteuil roulant à l’extérieur par une préposée, a eu l’agréable surprise de voir une bonne trentaine de membres de sa famille rassemblés devant la Résidence L’Artisan. Tout en portant leur masque et tout en respectant les mesures de distanciation sociale, tous étaient là, certains avec des pancartes, pour souhaiter et chanter bonne fête à la centenaire, mais surtout pour partager tout l’amour qu’ils ont pour elle. Et Mme Babin a bien apprécié voir toute cette joyeuse bande, ne cessant de dire : « Cela n’a pas bon sens! ».

Pour tous, il était plus qu’important de saluer cette femme centenaire depuis le 2 février qui a su tisser des liens et créer une famille pour le moins unie comme l’ont bien montré ceux et celles qui s’étaient déplacés pour l’occasion.

Mariée à Léopold Cyr, décédé en 1998, Mme Babin a eu 10 enfants, dont cinq sont toujours vivants. La famille compte aujourd’hui 53 petits, arrières-petits et arrière-arrière-petits-enfants. Et un 54e descendant s’ajoutera le 1er mars à cette progéniture. Et c’est sans compter les oncles et tantes, les neveux et nièces, et tous les autres…

Une femme forte

Mme Babin, née en 1922 dans le petit village de Caplan, en Gaspésie, et son mari sont arrivés à Montréal en 1958, après avoir effectué des haltes à Shawinigan et La Tuque. Ils se sont ensuite retrouvés, dans les années 1990, à Bois-des-Filion où Mme Babin s’est rapidement impliquée dans sa nouvelle communauté où elle vivra pendant environ 25 ans. Mme Babin, toujours lucide mis à part des problèmes de mémoire à court terme, vit à la Résidence L’Artisan depuis l’été dernier après un passage dans une résidence pour aînés de Boisbriand. Encore aujourd’hui, elle aime jouer aux cartes et prendre son petit verre de vin.

« C’est une femme exceptionnelle, qui a vu passer un siècle entier. C’est une battante qui a travaillé toute sa vie en ayant eu neuf enfants à élever. Elle a tout vu et entendu. C’est une championne aux cartes, aux quilles. Elle chante et joue de l’accordéon », de raconter Caroline Cyr-Brusse, petite-fille de Mme Babin installée en Bourgogne, en France, depuis 2008, qui a joint votre hebdo L’ÉVEIL pour que ce moment important soit souligné.

« Pour moi, c’est une femme forte qui a tout donné pour sa famille! Elle nous a donné beaucoup d’amour. Elle nous a toujours tenus ensemble et transmis des valeurs de famille qui nous sont chères à tous. C’est ce qu’on retient beaucoup d’elle aujourd’hui. Pour elle, chaque petit événement était prétexte à une fête. », d’ajouter Johanne Leblanc, autre petite-fille de Mme Babin, qui rappelle au passage que plus d’une centaine membres de la grande famille avaient célébré, il y a trois ans, les 97 ans de Mme Babin.

Pour Mme Leblanc, le rassemblement de samedi dernier était donc important pour que sa grand-mère continue à s’imprégner de moments heureux. Et parions que ce n’est que partie remise pour un véritable rassemblement de famille!