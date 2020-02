L’école secondaire Henri-Dunant organise un Défi tête rasées Leucan

Les élèves de l’école secondaire Henri-Dunant, de Blainville, ont décidé d’organiser un Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim, le 13 mai prochain en se donnant un objectif de 1 000 $ à amasser en dons afin de faire avancer la lutte contre le cancer et de sensibiliser l’école sur la réalité

que vivent les enfants qui sont atteints de cancer.

Le groupe leadership

L’école secondaire Henri-Dunant se distingue par la qualité de son enseignement et des valeurs véhiculées par les membres du personnel, dont la bienveillance, l’ouverture aux autres et la motivation. L’école a des idées innovatrices et elle est toujours soucieuse de se dépasser. Le volet social est également très important, chaque année les élèves du groupe de projet leadership trouvent de nouvelles causes qui leur tiennent à coeur et s’investissent dans ce challenge afin d’en faire un réel succès! Cette année, Mia Sofia et Marie-Soleil Paré ont décidé de sensibiliser l’ensemble des élèves, des membres du personnel, des familles et de leurs amis au sujet des enfants atteints du cancer. Un grand défi pour ces jeunes qui seront appuyés par tous leurs collègues de leadership et leur enseignante afin de réaliser cet événement.

Le défi

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement rassembleuse bien connue. Elle consiste à recruter des participants qui mettront leur tête à prix pour amasser des dons auprès de leur entourage. Elle se veut une activité immersive, qui fait réflexion à ce que vivent les enfants qui passent par la chimiothérapie, soit le changement sévère de leur image corporelle lorsqu’ils perdent leurs cheveux. Sachant que le taux de survie des enfants malades est passé de 15 % à 82 % et qu’en plus de financer la recherche clinique, les dons permettent de veiller sur des centaines de familles à

chaque étape de la maladie, cette année, l’école souhaite sensibiliser les gens qui évoluent autour de la grande famille d’Henri-Dunant.

Comment encourager les participants et l’école

L’école a comme objectif d’atteindre la somme de 1 000 $ pour cette deuxième édition du Défi têtes rasées Leucan. Afin d’emboîter le pas et de montrer l’exemple, trois des membres du personnel ont décidé de participer. L’enseignant en sciences, Christian Demers a toujours eu les cheveux courts, c’est pourquoi il a décidé de se faire pousser les cheveux pour l’occasion et se rasera la tête la journée du défi. Emilie Lassire Lagrange, technicienne en loisirs, a choisi quant à elle de se faire couper 8 pouces de ses longs cheveux qui serviront à la fabrication de perruques. Puis, la secrétaire de gestion, Marie Grégoire, a décidé de se lancer le défi de se raser les cheveux pour la cause!

Vous pouvez encourager les membres du personnel et les élèves participants en faisant un don. Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site du défi de l’école à l’adresse suivante: [http://www.webleucan.com/Henri-Dunant].