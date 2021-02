L’école Fontainebleau ferme temporairement ses portes

L’école primaire Fontainebleau, à Blainville, doit fermer temporairement ses portes, à la suite d’une recommandation formulée en ce sens par la Direction de la santé publique (DSP) des Laurentides. La présence possible d’un variant affectant au moins deux personnes, parmi les cas en éclosion dans cette école, est à l’origine de cette décision.

Dans une lettre adressée aux parents, en date du dimanche 21 février, la DSP sollicite la collaboration de ces derniers afin que tous le enfants ayant fréquenté l’établissement situé au 10, rue de Montauban, passent rapidement un test de dépistage, qu’ils soient déjà en isolement préventif ou non, qu’ils présentent des symptômes ou non.

Seule exception : les enfants qui ont fait une infection à la COVID-19, confirmée en laboratoire dans les 90 derniers jours.

Le variant se transmet plus facilement

À noter que la DSP agit ainsi de façon préventive puisque les résultats confirmant que les deux cas cités plus hauts découlent d’un variant du virus étaient toujours en attente, au moment d’écrire ces lignes. On souligne que «selon les connaissances actuelles, les symptômes sont comparables aux formes habituelles de la maladie. Toutefois, l’infection pourrait se transmettre plus facilement d’une personne à une autre.»

Pour obtenir un test de dépistage pour leur enfant, avec ou sans rendez-vous, les parents doivent composer le 1 888 222-5075 ou consulter le site suivant : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-10-coronavirus/depistage-et-evaluation/.