Le virus joue au yoyo

Alors que la campagne de vaccination va bon train et que les autorités sanitaires jaugent le comportement des variants, qui se propagent rapidement, en appréhendant une troisième vague de COVID-19 (d’ailleurs confirmée lundi, par le ministre de la Santé), on observe que le virus oscille vers le haut tout autant que le bas, dans les municipalités des Basses-Laurentides.

MRC de Thérèse-De Blainville

Comme elle le fait chaque semaine, la santé publique des Laurentides a dévoilé ses données hebdomadaires, cumulées entre le 18 et le 25 mars, quant à l’évolution du virus dans les municipalités couvrant ce territoire. Alors qu’un drapeau rouge se levait, vers la fin de la dernière semaine (le Québec encaissait une hausse notable de nouveaux cas, jeudi et vendredi), 109 personnes avaient reçu un résultat positif dans la MRC de Thérèse-De Blainville (157 300 habitants), pour un cumulatif de 5 628 depuis le début de la pandémie. Durant la même période, si l’on fait la balance des nouveaux cas et des guérisons, il ne s’est ajouté qu’un seul cas actif (on en recensait alors 111).

Près du quart de ces nouveaux cas (28) sont apparus à Blainville, qui en aura accumulé 1 906 depuis un an. On y recense 27 cas actifs, une augmentation de deux en une semaine. Durant la même période, 18 cas se sont ajoutés, à Sainte-Thérèse, pour un total de 1 043, alors qu’on dénombrait 22 cas actifs (+6). Par ailleurs, si 20 Boisbriannais ont reçu un résultat positif, pour une cumulatif de 972, les cas actifs ont emprunté une courbe descendante, passant de 34 à 21.

Dans les autres villes de la MRC, la situation est la suivante : Rosemère, 489 cas (+13) et 12 cas actifs (+4); Sainte-Anne-des-Plaines, 468 cas (+10) et 7 cas actifs (-11); Bois-des-Filion, 398 cas (+12) et 14 cas actifs (+9); Lorraine, 352 cas (+8) et 8 cas actifs (+4).

MRC de Deux-Montagnes

Dans cette MRC de 98 203 âmes, c’est la ville de Saint-Eustache qui a enregistrés le plus de cas positifs, depuis le début de cette crise sanitaire, avec un cumulatif de 1 619, une augmentation de 26, entre le 18 et le 25 mars. Par contre, le nombre de cas actifs a légèrement diminué, passant de 24 à 23. Il y a deux semaines, d’ailleurs, le nombre de cas actifs était encore à 24.

Le virus a toutefois repris de la vigueur à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, alors que 18 citoyens ont reçu un résultat positif. On affichait par ailleurs 16 cas actifs, en hausse de 9. Pendant ce temps, 12 nouveaux cas apparaissaient à Deux-Montagnes, pour un total de 476, alors qu’on recensait 11 cas actifs (-3).

Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois MRC et municipalité (59 612 habitants), le cumulatif des cas est désormais de 1 723 (+19), alors qu’on dénombre 24 cas actifs (-7).