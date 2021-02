Le virus fait du sur place

Il y a bien quelques mouvements notables, ici et là, les derniers chiffres fournis par la Santé publique concernant chacune des municipalités des Basses-Laurentides semblent néanmoins démontrer que la COVID-19 n’ait pas poursuivi cette courbe descendante qu’elle semblait vouloir emprunter depuis quelque temps.

Ainsi, en parcourant ces données qui nous parviennent une fois par semaine, on observe une certaine stabilité dans chacune des colonnes exposant le nombre de cas accumulés depuis le début de la pandémie, de même qu’au chapitre des cas actifs.

MRC de Deux-Montagnes

En date du jeudi 11 février, donc, la ville de Saint-Eustache affichait un cumulatif de 1 458 cas, une augmentation de 32 en moins d’une semaine, alors que les cas actifs empruntaient la voie contraire, passant de 63 à 37 (-26).

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 9 citoyens ont obtenu un résultat positif, pour un total de 493 jusqu’ici. Sur une note plus encourageante, on enregistrait une baisse de 10 cas actifs (on en dénombre 8, actuellement). À Deux-Montagnes, 12 cas se sont ajoutés, pour un total de 409. Alors qu’on recensait un cas actif de plus que la semaine dernière, avec 11.

Dans les autres villes de la MRC de Deux-Montagnes, le tableau est le suivant : Pointe-Calumet, 151 cas (+8) et 8 cas actifs (+4); Saint-Joseph-du-Lac, 137 cas (+4) et 5 cas actifs (+1); Oka, 85 cas (+5) et 1 à 4 cas actifs (donnée approximative*); Saint-Placide, 17 cas (+0) et aucun cas actif; Kanesatake, 11 cas (+0) et aucun cas actif (-1).

MRC de Thérèse-De Blainville

C’est toujours à Blainville que l’on recense le plus de cas, sur le territoire desservi par ce journal. Ainsi, 1 673 Blainvillois (+59) ont contracté le virus depuis le début de cette crise sanitaire, alors que l’on observait une hausse de six cas actifs en une semaine, pour un total de 59.

Sainte-Thérèse est également touchée avec 939 personnes infectées (+16) jusqu’à maintenant, alors que les cas actifs sont en baisse, avec 18 (-9). Boisbriand, pour sa part, montre le troisième plus haut total de cas, avec 844 (+23), et encaisse une hausse de trois cas actifs. On en compte désormais 23.

Dans les autres villes de la MRC de Thérèse-De Blainville, la situation se lit comme suit : Rosemère, 433 cas (+8) et 8 cas actifs (-15); Bois-des-Filion, 361 cas (+6) et 5 cas actifs (-6); Sainte-Anne-des-Plaines, 314 cas (+4) et 1 à 4 cas actifs, une baisse d’au moins 20 cas en une semaine.

Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, la Santé publique des Laurentides dévoilait un cumulatif de 1 522 cas (+33) et 32 cas actifs (-32).