Le Village de Noël en mode festif

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse revient en force avec son édition anniversaire! Du 25 novembre au 12 décembre, venez célébrer les 30 ans de la Maison des métiers d’art et les 10 ans du Marché gourmand. C’est l’occasion de vivre la féérie des Fêtes en famille grâce à l’ambiance chaleureuse qu’offre cet événement en plein cœur du Village de Sainte-Thérèse.

Après une année de pause, il sera possible pour les visiteurs de redécouvrir l’effervescence de l’un des plus gros marchés de Noël de la couronne nord de Montréal! Les produits de plus de 70 exposants y sont réunis, offrant une vaste sélection 100 % québécoise. Lors de cette édition spéciale, vous pourrez repartir avec un joli sac réutilisable à l’effigie du Village de Noël, offert avec achat jusqu’à épuisement des stocks.

La Maison des métiers d’art

Maison Lachaîne | 37, rue Blainville Ouest Les jeudis et vendredis, de 11 h à 20 h Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Véritable boutique éphémère, la Maison des métiers d’art propose une multitude de produits faits main. Découvrez les créations d’artisans et artistes québécois, et faites tous vos achats des Fêtes en un seul endroit. Des chanteurs a cappella assureront une ambiance musicale extérieure les samedis, alors qu’un pianiste agrémentera votre magasinage les dimanches.

Le Marché gourmand

Place du Village| 6, rue de l’Église

Les vendredis, de 11 h à 20 h

Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Le Marché gourmand est l’endroit par excellence pour vous procurer les savoureux produits de 15 exposants passionnés, sans oublier les différentes activités extérieures pour toute la famille!

La programmation du Village de Noël ainsi que la liste des exposants sont disponibles en ligne au www.sainte-therese.ca.