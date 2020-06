Le Rosemère Nouvelles se tourne vers le numérique

Pour le mois de juin, la Ville de Rosemère dévoile une édition en ligne seulement de son bulletin municipal le Rosemère Nouvelles. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle, les citoyens auront accès à un Rosemère Nouvelles contenant une information beaucoup plus à jour. Le Rosemère Nouvelles de juin est disponible dès maintenant sur le site Internet de la Ville.

«Au cours des dernières semaines, l’évolution rapide et changeante de la pandémie nous a amenés à revoir nos positions sur plusieurs projets et événements. Il n’était pas évident pour nous de planifier un journal si l’information se modifiait constamment. En évitant les délais d’impression et de livraison, nous gagnions quelques semaines, ce qui est énorme dans les circonstances», a souligné le maire de Rosemère, Eric Westram.

Tout comme l’ensemble de la communauté, la Ville a dû réinventer sa façon de travailler.