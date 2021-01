Le rêve de Mélody, lauréate Pré Teen Québec 2020, se poursuit

Mélody, une résidante de Blainville âgée de 10 ans, vit toujours un beau rêve, elle qui a remporté, plus tôt, l'année dernière, la grande finale provinciale de sa catégorie au concours Miss Québec, lequel existe depuis plus de 60 ans et regroupe des jeunes âgés de 8 à 30 ans. La Blainvilloise fut nommée à cette occasion lauréate Pré Teen Québec 2020.

«Tu t’imagines te rendre jusqu’au bout. Je le souhaitais si fort! Lorsqu’on a nommé mon nom, ça été le plus beau cadeau, de témoigner Mélody. Mon message est de toujours y croire, peu importe la situation, d’avoir confiance et d’aller jusqu’au bout de ses rêves. Maintenant, je suis heureuse de pouvoir guider les candidates actuelles vers leur cheminement de confiance, et ce, malgré la situation actuelle entourant la pandémie».

Sur la photo, nous reconnaissons Mélody (à droite), en compagnie des lauréates des autres catégories.