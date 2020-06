Le Relais à la maison a fait ses preuves

La première édition du Relais à la maison de la Société canadienne du cancer, une version virtuelle du Relais pour la vie, diffusée en direct, le 13 juin, et organisée, dans Deux-Montagnes, sous la présidence d’honneur de la directrice des ventes du Groupe JCL, Geneviève Éthier, a permis d’amasser plus de 4,38 millions de dollars à travers le pays, dont 1 343 902,23 $ au Québec.

Véritable boule d’énergie qui déborde d’enthousiasme, Geneviève Éthier a marché un «huit kilomètres symbolique», le 13 juin, «en pensant à mes amies et gens prises par cette terrible maladie qui ne fait pas de pause pendant la COVID», a-t-elle dit avant d’ajouter avoir amassé un peu plus de 1500 $ pour la cause, grâce à ses efforts, mais aussi à ceux déployés par l’équipe d’une vingtaine de personnes qu’elle avait composée.

Événement animé par Nadège St-Philippe, présentatrice météo, le Relais à la maison a rassemblé plusieurs artistes-interprètes de renom, tels que Geneviève Jodoin, gagnante de La Voix 7, Steve Hill, Jérôme Couture et Jonas Tomalty, entre autres. Les participants ont également pu retrouver les moments forts du Relais pour la vie tels l’hommage aux survivants, aussi appelés porteurs d’espoir, avec le témoignage touchant de Marie-Noëlle Séguin-Grignon, porteuse d’espoir et bénévole à la SCC depuis plusieurs années. Ainsi qu’une adaptation de la cérémonie des luminaires pendant laquelle un hommage a été rendu aux personnes qui nous ont quittés.

«C’est un rendez vous assuré pour l’an prochain. Espérons dans un contexte plus favorable !», d’ajouter Mme Éthier, fière d’avoir ainsi contribué à la recherche sur le cancer.

Actif dans 30 pays

Les consignes d’éloignement physique liées à la pandémie de COVID-19 ont obligé la Société canadienne du cancer à convertir le Relais pour la vie en personne en un événement virtuel appelé le Relais à la maison.

La participation de donateurs, partenaires et bénévoles à cette expérience virtuelle permet à la SCC de continuer à offrir des services essentiels tels la Ligne d’aide et d’information pour le cancer ainsi que les programmes de soutien en ligne à des milliers de Canadiens touchés par le cancer.

Le Relais pour la vie est un mouvement actif dans 30 pays et 6000 communautés à travers le monde. Depuis 21 ans, les sympathisants du Relais ont fait une incroyable différence dans la vie des Canadiens touchés par le cancer.