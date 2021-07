Le Rallye des rivières se refait une beauté

En présence, entre autres, du ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, également ministre responsable de la région de Laval, le Centre d’interprétation de l’eau de Laval (C.I.EAU) a procédé à l’ouverture officielle de la saison 2021 du Rallye des rivières, un parcours composé de seize bornes éducatives et ludiques situées sur les berges des rivières des Mille Îles et des Prairies, permettant d’effectuer désormais le tour complet de l’île de Laval.

Neuf de ces bornes, que l’on retrouve le long de la rivière des Prairies, sont d’ailleurs toutes nouvelles. Cinq autres bornes doivent aussi s’ajouter cet été sur la rive nord de la rivière des Mille Îles pour bonifier l’expérience, ce qui donnera un parcours pouvant aller jusqu’à 125 km réalisable à vélo, en voiture ou deux roues motorisées et permettant d’en apprendre davantage, par la même occasion, sur des lieux «particulièrement agréables et intéressants».

Chaque borne présente, en effet, des informations qui se veulent enrichissantes sur un aspect lié à l’eau de la rivière concernée. Le Rallye, rappelle-t-on, a pour objectif d’amener les gens à découvrir sur le terrain la beauté, les particularités, l’histoire et le rôle important des deux rivières et de ses affluents.

Une application mobile gratuite

Pour accompagner les participants tout au long du parcours, le C.I.EAU a non seulement revampé les bornes actuelles, mais a aussi créé une application mobile interactive, disponible en français comme en anglais. Celle-ci offre la possibilité à ses utilisateurs de prendre part à une chasse au trésor et d’amasser des cartes d’objets divisées en cinq catégories.

L’application mobile comprend, en outre, des contenus dédiés aux adultes ainsi que des contenus adaptés pour les familles ayant des enfants. Elle est disponible gratuitement dès maintenant sur IOS et Android sous le nom de «CIEAU».

Notons que ces bonifications ont été rendues possibles grâce à une collaboration entre le ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation, la Ville de Laval, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère du Tourisme et Tourisme Laval.

Pour en savoir davantage, il suffit de consulter la page Web du Rallye des rivières, à l’adresse [www.rallyedesrivieres.com], ou encore la carte interactive.

La carte interactive du Rallye des rivières.