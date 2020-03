Le Québec franchit la barre des 1000 cas

Le premier ministre François Legault a annoncé aujourd’hui que 1013 personnes étaient maintenant contaminées par la COVID-19 au Québec, dont 44 sont résidants des Laurentides.

La priorité, a dit François Legault, en s’adressant au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de son point de presse quotidien, «c’est l’équipement médical, surtout l’équipement pour faire des tests».

M. Legault a aussi demandé à son homologue canadien de faire en sorte que les premiers chèques d’assurances chômages demandés par plus d’un million de Canadiens leur soient acheminés avant le 6 avril, date avancée par M. Trudeau. Dans le cas contraire, il tentera de voir ce qu’il peut faire pour les Québécois «en manque de liquidité».

Au Canada, le nombre de cas atteint aujourd’hui les 2500, toujours en hausse par rapport à la veille. Sur la planète, on a franchi la barre des 400 000 personnes infectées et des 18 000 décès. Au Québec on en compte toujours quatre.