Le programme Emplois d’été Canada est ouvert

La députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot ainsi que ses collègues Simon Marcil, député de Mirabel et Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles, joignent leurs voix pour se réjouir de l’ouverture du programme Emplois d’été Canada. Les employeurs intéressés ont jusqu’au 24 février pour déposer leur candidature. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les petites entreprises de 50 employés et moins peuvent être admissibles à ce programme.

«Vu l’importance de ce programme pour l’embauche de jeunes travailleurs, particulièrement pour les OSBL, je suis très heureuse d’annoncer que la période de mise en candidature est ouverte. Mes collègues et moi déplorons toutefois les retards dans l’ouverture du programme et nous allons suivre la situation de près», de déclarer Louise Chabot.

Le programme Emplois d’été Canada facilite l’embauche de travailleurs par de nombreux employeurs au Québec en subventionnant une partie de leur salaire. «C’est un programme qui existe d’abord et avant tout pour faciliter l’embauche de jeunes. Cela leur permet de vivre une expérience de travail enrichissante et de développer leurs compétences», d’ajouter Simon Marcil.

«De nombreux organismes à but non-lucratif comptent sur ces subventions pour embaucher du personnel. J’espère que le gouvernement mettra en place les ressources nécessaires pour traiter les demandes rapidement pour éviter des délais supplémentaires», de préciser Luc Desilets.

Le programme Emplois d’été Canada permet l’embauche d’environ 70 000 jeunes travailleurs âgés de 15 à 30 ans chaque été au Québec et au Canada. Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter Service Canada.