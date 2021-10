Le Programme de Reboisement Social prend racine à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse s’associe à l’organisme Arbre-Évolution, dans le cadre du Programme de Reboisement Social, pour la plantation de 135 arbres et 65 arbustes aux parcs Jardin des Sources et de la Rivière. La majeure partie de l’activité de plantation s’est déroulée le dimanche 17 octobre dernier, en présence de représentants de l’organisme, de la Ville et de nombreux bénévoles.

Sainte-Thérèse préserve ainsi ces deux espaces verts qui sont aussi des milieux humides. Ils permettent notamment la rétention et la filtration de l’eau de pluie, tout en offrant un habitat naturel riche pour la faune et la flore. « Nous nous sommes assurés que les espèces qui ont été plantées soient adaptées à un tel milieu. Ce faisant, nous protégeons des écosystèmes importants, tout en verdissant davantage ces parcs tant appréciés de la population thérésienne », a indiqué́ la mairesse, madame Sylvie Surprenant.