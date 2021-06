Le Prix partenaire à la Fondation du Collège Lionel-Groulx

Lors d’un gala virtuel tenu le jeudi 3 juin, le Collège Lionel-Groulx a salué la contribution exceptionnelle de la Fondation du même nom et de sa directrice, Jocelyne Roch, en lui attribuant le Prix partenaire.

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre des prix de l’excellence et de l’engagement, remis annuellement à l’intérieur de l’institution. À une exception près, celui qu’on a remis à la Fondation qui, bien qu’elle loge entre les murs du Collège, est néanmoins considérée comme une entité externe.

«J’étais très heureuse, très flattée et très touchée», de dire Mme Roch, qui partage les valeurs de la direction du Collège quant aux efforts à déployer pour assurer la réussite des étudiants. Ces valeurs, a-t-on rappelé, sont l’esprit d’équipe, le professionnalisme, le respect, l’engagement et l’intégrité. «Le partenaire se distingue par l’implantation de projets qui ont des retombées observables dans le milieu», peut-on lire dans un communiqué émis par le Collège, en appui aux réalisations de l’organisme dont nous vous faisons part dans un autre texte.

Déclaration d’amour

Le directeur général du Collège Lionel-Groulx. Michel Louis Beauchamp, précisait pour sa part que l’attribution de ce prix émane des discussions d’un comité multipartite et dûment formé pour récompenser les meilleurs employés, saluer les auteurs de projets pédagogiques qui se sont distingués et, dans le cas qui nous préoccupe, un partenaire externe qui s’est distingué.

«Je souhaite faire une déclaration d’amour publique à la Fondation et à Jocelyne Roch, qui est une femme engagée, s’est exclamé M. Beauchamp. Elle représente pour nous l’exemple parfait de la collaboration. La Fondation aide la communauté étudiante à réaliser ses rêves, à atteindre ses objectifs de vie et à réussir ses études. En plus, la Fondation aide le Collège à se donner des moyens pour se doter de certaines infrastructures ou de nouveaux équipements.»