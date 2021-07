Le PREL veut contrer la « glissade »

Une page à la fois, l’été : La lecture au camp de jour

Le projet « Une page à la fois » existe depuis plusieurs années dans de la MRC Antoine-Labelle, grâce à l’initiative de l’organisme La Griffe d’Alpha. Le projet-pilote, qui sera réalisé à l’été 2021, visera à régionaliser un des volets du projet auprès de 15 municipalités sur tout le territoire des Laurentides. Le déploiement de ce projet sera réalisé en partenariat avec le PREL et Loisirs Laurentides. Une bonification des trousses thématiques, du matériel et de la formation au personnel de camp est prévue, ainsi que l’encouragement auprès des municipalités à développer des collaborations entre les camps et les bibliothèques municipales.

Évolution, 1er camp trilingue au Québec

Basés sur un concept éducatif d’immersion linguistique par le jeu et créés pour les enfants de 4-12 ans, les Camps trilingues Évolution sont également un moyen de contrer la glissade de l’été. Lors des camps, un accent est mis sur l’apprentissage des langues et la découverte du monde par le jeu, cœur de l’innovation et de la créativité. L’apprentissage par le jeu aide à la réussite sociale, émotionnelle et scolaire. Dans le cadre du chantier de la Glissade de l’été, le PREL soutiendra et accompagnera Évolution pour offrir ces camps gratuitement à des jeunes en situation de vulnérabilité cet été.

Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Le PREL couvre l’ensemble du territoire des Laurentides, soit 76 municipalités, 8 MRC, 5 Commissions scolaires francophones et anglophones, 2 Cégeps, 2 Universités, une population d’un peu plus de 592 0001 personnes, dont 165 340 jeunes et adultes, âgés entre 0 et 24 ans. Pour plus d’informations, visitez le www.prel.qc.ca.