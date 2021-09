Le pont Gédéon-Ouimet sera reconstruit

Le pont Gédéon-Ouimet, situé sur l’autoroute 15 et reliant Laval et Boisbriand, sera reconstruit. La nouvelle a été confirmée le jeudi 2 septembre. Les coûts et l’échéancier seront précisés au terme de l’étape de la planification du projet. Chaque jour, environ 140 000 véhicules circulent sur ce pont.

Le projet consiste à aménager un nouveau pont d’une longueur d’un peu plus d’un kilomètre, composé de deux structures indépendantes comprenant chacune quatre voies par direction, dont une réservée au transport collectif, et des accotements de trois mètres de chaque côté.

Le gouvernement a aussi la volonté d’implanter une piste multifonctionnelle afin de favoriser les déplacements des cyclistes et des piétons. Des discussions devront avoir lieu avec les municipalités concernées afin d’assurer le raccordement au réseau local.

« La reconstruction du pont Gédéon-Ouimet confirme l’importance qu’accorde votre gouvernement à la mobilité durable avec l’ajout de voies réservées au transport collectif. La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure va également nous permettre de le livrer dans les meilleurs délais possible », affirme le ministre des Transports, François Bonnardel.

Consultation en ligne

Le dépôt de l’avis de projet au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) permet de franchir une étape clé dans la planification du projet. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.

Au cours des prochains jours, les citoyens seront invités à faire part de leurs observations sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait aborder en participant à une consultation en ligne menée par le MELCC.

« La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement qui s’amorce est incontournable dans un tel projet. En tant que ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, j’invite deux fois plutôt qu’une les citoyennes et citoyens à participer à la consultation publique qui sera lancée dans les prochains jours », souligne le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, Benoit Charette.