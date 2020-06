Le personnel de la santé aura droit à deux semaines de vacances

Une rencontre tenue en matinée, le lundi 1er juin dernier, entre notamment le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN (STTLSSS – CSN), Dominic Presseault, et la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry, a ainsi permis de confirmer que les travailleuses et travailleurs de la santé auront droit cet été à deux semaines de vacances, mais pas plus.

Au sortir de cette rencontre, M. Presseault a dit «ne pas être entièrement satisfait» de cette décision, d’autant plus qu’il n’a pas été en mesure, dit-il, avant lundi matin de présenter ses arguments en faveur d’une période de vacances plus longue. «Nous aurions espéré au moins trois semaines pour nous permettre d’être vraiment prêts s’il doit y avoir une deuxième vague de pandémie cet automne. Là, on risque de ne pas l’être», de déplorer, au téléphone, celui-ci.

Cette confirmation du CISSS des Laurentides a donc suivi de quelques jours cette manifestation tenue jeudi dernier aux abords du boulevard Arthur-Sauvé, où des travailleuses et des travailleurs arboraient des affiches sur lesquelles on pouvait notamment lire «Boss, on veut nos vacances» ou encore «Boss, j’ai besoin de vacances». D’autres manifestations du genre avaient d’ailleurs été tenues les derniers précédents un peu partout à travers le Québec pour les mêmes motifs.

Des détails qui tardaient à venir

Selon Dominic Presseault, ce sont plus de 6 200 travailleuses et travailleurs représentés par la CSN dans la région des Laurentides qui n’avaient toujours pas, à ce moment, obtenu la confirmation que leurs vacances seraient respectées.

«Ici, la présidente directrice générale du CISSS, Rosemonde Landry, ne nous a pas encore donné son point de vue. On ne sait pas encore si nous allons avoir des vacances cet été. On entend parler de quelques semaines, mais les détails ne sortent pas et on espère les avoir rapidement», expliquait alors, en entrevue, Dominic Presseault. «On entend des choses, comme le fait qu’on aurait sûrement droit à deux semaines cet été, mais il n’y a rien d’officiel. Nous n’avons pas de détails encore», de poursuivre celui-ci.

La position du CISSS

Invité par courriel à commenter la situation, le CISSS des Laurentides a reconnu le besoin de vacances de ses employés et est d’avis d’avoir fait le nécessaire pour «être en mesure de conjuguer sa volonté de leur donner le maximum de vacances et ses obligations auprès de la population en cette période de pandémie».

«Nous estimons avoir atteint cet objectif en mettant en place un plan de déploiement de vacances qui saura respecter la volonté exprimée par la majorité de nos employés concernant le besoin de vacances cet été. Ainsi, nous pouvons confirmer que les employés ayant demandé des congés dans le calendrier estival de vacances se verront accorder jusqu’à deux semaines dans un premier temps», d’indiquer, lundi matin, le CISSS des Laurentides par l’entremise de Mélanie Laroche, agente d’information.

«Dans le cadre de l’application de l’arrêté ministériel 2020-007, des congés peuvent être refusés ou annulés, incluant les congés annuels, et ce, afin de répondre aux besoins de la population. Cependant, nous croyons en l’importance d’accorder des vacances à notre personnel qui fait un travail exceptionnel en cette situation liée à la COVID-19», de préciser, enfin, le CISSS des Laurentides.