Le Parti citoyen à la Nuit des sans-abri

La Nuit des sans-abri s’est déroulée le 15 octobre à Sainte-Thérèse dans deux lieux différents, soit au Resto Pop et au Centre Regain de vie. Sur cette photo, on reconnaît Christian Charron, candidat à la mairie et chef du Parti citoyen, en compagnie de François Lalonde, candidat pour le poste de conseiller municipal dans le district Lonergan, qui porte le foulard et présente la flamme d’une bougie, deux symboles de la Nuit des sans abri. Pour en savoir plus sur ce parti, il faut visiter la page Facebook du parti.