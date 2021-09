Le partenariat se poursuit entre la Régie de police et Place Rosemère

Le mercredi 22 septembre avait lieu le renouvellement de l’entente de partenariat entre Place Rosemère et la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), presque 15 ans après la première entente signée en octobre 2006.

Cette entente se poursuit année après année, répondant à un besoin réel de prévention, de partenariat et de service à la clientèle. Elle permet d’offrir les services d’un policier de la RIPTB directement sur les lieux et de travailler en étroite collaboration avec les agents de sécurité de Place Rosemère ainsi que les employés des boutiques et commerces.

« Ce projet s’inscrit dans la stratégie de sécurité proactive de la RIPTB c’est-à-dire la prévention du crime, la proximité avec les citoyens, le partenariat avec Place Rosemère et la résolution de problème par l’analyse et le renseignement des phénomènes émergents. La présence d’un policier à Place Rosemère permet de prévenir un nombre important de fraude, de vol à l’étalage, de vol dans les véhicules, permet aussi une assistance rapide auprès des citoyens et surtout augmente le sentiment de sécurité des clients et des employés de Place Rosemère », explique l’inspecteur Martin Charron de la RIPTB.

« Plus que jamais, notre entente de partenariat est importante. Ce service est, sans aucun doute, indispensable et essentiel, surtout en temps de pandémie. Il nous a aidés à assurer la sécurité auprès de notre clientèle, de nos locataires ainsi que de nos employés, a ajouté Brian Deslauriers, directeur général de Place Rosemère. Nous tenons à remercier l’agent Sébastien Charette pour la qualité du travail accompli avec nous au cours des quatre dernières années et tenons à saluer l’arrivée de l’agent Éric Huard. »