Le nombre de cas passe à 8590

Dans son bilan quotidien, le premier ministre François Legault déplorait 27 nouveau décès au Québec, en ce lundi 6 avril, ce qui porte le nombre de victimes à 121 depuis le début de la pandémie de COVID-19. On enregistrait également 636 nous cas pour un total de 8580.

Malgré ces bilans toujours à la hausse, François Legault a tout de même paru encouragé par le nombre d’hospitalisation (8 de plus pour un total de 533) et de personnes conduites au soins intensifs (10 de plus pour un total de 164). Ces données, a-t-il mentionné, donneraient à penser que l’on s’approche du sommet de la fameuse courbe et mettent peut-être la table pour la présentation des scénarios envisageables qui seront dévoilés demain (mardi 7 avril). «Peut-être voyons-nous la lumière au bout du tunnel», a-t-il indiqué dans la version anglophone de sa mise à jour.

Pour ce qui est des réserves d’équipements, M. Legault a précisé que le milieu de la santé était en mesure de tenir 14 jours pour ce qui est des gants, 13 pour les masques N-95, 10 pour les masques chirurgicaux et six pour les blouses. Ces données varient quotidiennement, faut-il le dire, au rythme où les commandes arrivent, en fait.

Quoi qu’il en soit, François Legault rappelle qu’il est plus que jamais crucial de respecter les consignes usuelles et ne de pas baisser la garde : «En avril, on ne lâche pas d’un fil!», s’est-il exclamé en remerciant les Québécois qui, à ce titre, sont les plus rigoureux en Amnérique du Nord, selon les données compilées par Google.