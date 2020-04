Le Nobilis fait danser ses aînés

Les arènes sportives étant toutes fermées, il peut être difficile de garder la forme en ces temps de pandémie. Il existe toutefois plusieurs alternatives.

La Résidence Le Nobilis de Blainville a trouvé une belle façon de faire bouger ses quelque 300 résidents en organisant, le 27 mars, une séance de zumba collective en direct de leur balcon respectif.

Un professeur de zumba avait été embauché pour offrir 15 minutes d’exercices devant chacune des façades de la résidence pour aînés.

Il est par ailleurs très facile de trouver des séances de zumba, yoga ou spinning en ligne.

Défi cardio plein air

Cardio Plein air, qui offre habituellement sa programmation annuelle d’entraînements en plein air dans plus de 140 parcs au Québec est l’une de celle qui a choisi de se tourner vers Internet pour soutenir les efforts du gouvernement d’encourager le plus possible la distanciation sociale.

Le «défi Cardio Plein Air» du printemps, une série de vidéos d’entraînement entièrement gratuite à réaliser dans sa cour extérieure, sur son balcon ou en famille, a récemment été lancé.

«En cette période de crise, explique Danielle Danault, présidente-directrice générale de Cardio Plein Air, il était important pour nous de continuer à contribuer à la santé physique et psychologique de nos concitoyens en leur offrant gratuitement des vidéos en ligne motivantes et amusantes pour mettre un peu de soleil dans leur vie».

Les vidéos d’entraînement, d’une durée de 30 à 45 minutes, sont faciles à réaliser. Ceux et celles qui souhaitent intégrer un entraînement en plein air à leur nouvelle routine quotidienne n’ont qu’à télécharger la vidéo de leur domicile pour ensuite la faire jouer à l’extérieur, sur une tablette ou sur un téléphone intelligent. Aucun accessoire n’est nécessaire alors que les entraînements ont été pensés pour être inclusifs, accessibles et simples à réaliser. Les vidéos sont mises en ligne tous les jours à 8:00 sur la page Facebook de Cardio Plein Air, sur Instagram et Youtube.

La première vidéo d’entraînement réalisée par Cardio Plein Air et mise en ligne le 20 mars dernier a déjà été vue par 23 000 personnes. L’entreprise promet qu’un nouvel entraînement sera disponible tous les jours.